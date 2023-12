Iustin Paraschiv, La Provincia: “Puiul Bio este disponibil pe piata incepand cu luna noiembrie 2023″

Stiri pe aceeasi tema

- ReConect – platforma informatica ce inglobeaza un mecanism integrat de anticipare, monitorizare și evaluare a educației și pieței muncii a fost lansata marți in prezența ministrului Muncii și Solidaritații Sociale, Simona BUCURA-OPRESCU, și a președintelui Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) a lansat marti cea mai ampla platforma informatica de monitorizare, anticipare si corelare a ofertei educationale cu cererea de pe piata muncii din Romania, informeaza institutia. „Aceasta platforma va aduce beneficii semnificative in special pentru…

- București și județul Ilfov sunt doua zone ale țarii cu o economie dinamica și in continua dezvoltare. Piața se confrunta cu o serie de provocari, dar beneficiaza și de o serie de oportunitați, astfel ca se preconizeaza ca piața va continua sa creasca și in urmatorii ani. Acest lucru se reflecta și…

- Potrivit presei , compania intentioneaza sa sporeasca productia pentru a ajunge la cateva tone pe zi, anul viitor. Costurile acestui aliment ar permite produselor finale sa se vanda in jurul nivelului de pret al produselor premium de pe piata pentru hrana animalelor de companie. Firma are peste 80 de…

- ”Hyatt, una dintre cele mai importante companii globale de ospitalitate si unul dintre cei mai experimentati operatori internationali din regiunea CEE, prospecteaza piata din Romania ca parte a strategiei sale de expansiune in Europa de Est. Grupul intentioneaza sa isi faca intrarea pe piata locala…

- „Cererea pentru locuinte private de inchiriat in randul studentilor este in crestere in regiunea Europei Centrale si de Est (ECE), in toate cele sase economii majore ale Romaniei, Ungariei, Cehiei, Slovaciei, Bulgariei si Poloniei”, observa consultantii Colliers, iar aceasta tendinta atrage atentia…

- ”Prima ferma de pui organic suta la suta din Romania a fost inaugurata de Grupul Carmistin, care isi extinde astfel portofoliul La Provincia cu Pui BIO Hranit Sanatos”, anunta companiei. In ceea ce priveste valoarea investitiei, reprezentantii companiei au declarat pentru News.ro ca investitia face…

- Cererea pentru apartamente noi din Bucuresti a inregistrat o crestere de 46% in cel de-al doilea trimestru al anului in curs fata de aceeasi perioada a anului trecut, in timp ce oferta are un minus de 26%, arata o analiza realizata de un portal imobiliar din Romania.Datele arata cresteri ale cererii…