- Radu Pietreanu a revenit pe scena iUmor, de aceasta data in cadrul Galei Premiilor Muzicale, pentru care a pregatit un moment care a ridicat juriul in picioare. Actorul a luat la „analizat” versurile lui Cheloo, dupa ce rapperul a caștigat un premiu important.

- WRS și Emilian, obișnuiți cu transformarile de la „Te cunosc de undeva”, au intrat rapid in pielea personajelor trupei Andre, cantarețele Andreea Antonescu și Andreea Balan, pregatind in seara de gala iUmor un moment hilar, cu accente de muzica și dans!

- Alin „Coiotul” Dinca, votat drept „Cel mai frumos solist rock” in seara de Gala a Premiilor Muzicale, a prezentat un moment de roast usturator pe scena iUmor. Cum a aratat numarul la care Cheloo s-a ridicat admirativ in picioare.

- Trupa „Noaptea Tarziu” a urcat pe scena iUmor in seara Galei Premiilor Muzicale pentru a adjudeca premiul primit de Akcent, la categoria „Trupe celebre cu oameni necunoscuți”. Artiștii au facut ceea ce știu mai bine - parodie muzicala - și au intrat in pielea membrilor formației care era pe val in anii…

- Iulia Albu, Paula Chirila, Eliza Natanticu, Noaptea Tarziu, WRS și Emilian sunt printre cei care iși vor adjudeca un trofeu in cadrul „Galei Premiilor Muzicale – iUmor”. Criticul de moda a imitat-o pe Delia Matache. Gala Premiilor Muzicale, o ediție speciala iUmor, vine cu o mulțime de surprize și cateva…

- Telespectatorii de la Antena 1 au avut parte de un adevarat spectacol, asta dupa ce Remus Iosub a pregatit un numar spectaculos in finala „iUmor” și a reușit sa caștige premiul cel mare in valoare de 20.000 de euro. Iata cine este concurentul care a caștigat sezonul 13!

- Ionela Cozmiuc a caștigat primul titlul mondial pentru Romania la Racice in proba de schif simplu, categorie ușoara. Campioana mondiala in 2017 și 2018 alaturi de Gianina Beleaga in barca de dublu vasle categorie ușoara, Ionela Cozmiuc și-a adaugat, azi, o noua medalie de aur in palmares. Romanca a…

- Ivan Liulenov a adus in scena o energie fantastica, in ediția cu numarul 4 din iUmor, sezonul 13. Carismaticul concurent i-a facut și o declarație de dragoste Deliei, iar momentul a fost unul „delicios”. Iata cum a reacționat artista!