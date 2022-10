Stiri pe aceeasi tema

- Radu Pietreanu a revenit pe scena iUmor, de aceasta data in postura de invitat special, pregatind un moment special de roast muzical pentru Florin Calinescu, juratul surpriza al ediției cu numarul 5 din sezonul 13 al show-ului. Iata momentul inedit!

- Doru Nicuț a revenit la iUmor, sezonul 13, aducand veselia in platou in cadrul ediției cu numarul 5 a show-ului. Momentul sau i-a cucerit pe 3 dintre jurați, insa nu prea l-a convins pe Florin Calinescu. Iata motivul!

- Și-a luat inima in dinți și dus a fost. Din Maramureș pana la București, doar pentru a lua parte la iUmor, celebra emisiune unde concurenții dau ce au mai bun in ei. Marian Vida a venit cu un numar de stand up „tradițional”, dupa cum singur spune: „Am avut parte de o frumoasa și noua experiența la emisiunea…

- Kurt von Bubble și Soapy Jules au pus in scena un numar spectaculos la iUmor sezonul 13. Cei doi au inveselit platoul și au scos și o marturisire neașteptata din partea juratului Mihai Bendeac.

- Acest weekend se anunța a fi unul plin de rasete la Turda, deoarece Cirje, Florin, Dobrota și Popinciuc ajung la Cafeneaua de acasa cu un spectacol de stand-up comedy de zile mari. Posibil sa ii știi de la Roast Battle-uri, ori de pe Youtube, sau de la iUmor, sau poate acum ii vezi pentru prima [...]…

- Este anunțata o noua petrecere mare la SKY Club. Invitatul special al serii este vedeta de televiziune și cantarețul de manele Jador. Clubul SKY din Piața Mihai Eminescu va gazdui vineri, 15 iulie, un concert special susținut de Jador. Prețul biletului de intrare este de 60 de lei. Rezervarile se fac…

- Cafeneaua d’Acasa va invita la un nou spectacol de stand-up comedy cu Adi Bobo și Cristi Manolescu. Doi dintre foștii concurenți iUmor vin la Turda cu un spectacol inedit de stand-up comedy.... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!