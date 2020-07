Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a precizat joi ca noul coronavirus a suferit mutații, iar in acest moment exista mai multe tulpini in circulatie.”Orice virus in evolutia lui sufera mutatii, la fel cum sufera si modificari de patologie. Suntem intr-un context in care nu avem un virus stabil. Sunt mai…

- Pandemia de coronavirus continua sa faca ravagii in Romania. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, vine cu cea mai proasta veste dupa creșterea brusca a numarului de infectari. Vom avea parte de noi restricții. Coronavirusul continua sa facp mari probleme in Romania. Numarul de infectari cu COVID-19 a crescut…

- Raed Arafat a declarat la Digi24 ca este posibil sa se amane faza urmatoare de relaxare, in contextul bilanțurilor care arata o creștere constanta mare a cazurilor de coronavirus din ultimele zile. „Este posibil sa se amane faza urmatoare de relaxare. Este posibil, nu este deloc exclus”, a declarat…

- In plus, prof. dr. Doina Azoicai subliniaza ca nu masurile de relaxare au fost cele care au dus la cresterea numarului de cazuri, ci "aplicarea lor eludand regulile care sunt absolut valabile - purtarii mastii, respectarea distantarii fizice si aplicarea masurilor de igiena". "In contextul cresterii…

- In Olanda s-au redeschis teatrele. Regele și Regina au fost printre primii care au vrut sa fie prezenți in sala și astfel sa incurajeze aceasta industrie grav afectat de pandemie. Cuplul regal a urmarit doua spectacole și a participat la o discuție cu actorii.

- Noile masuri de relaxare se vor aplica de la 1 iunie si sunt incluse intr-un act normativ publicat in aceasta seara in Monitorul Oficial.Guvernul a preluat, printr-o hotarare, masurile aprobate joi seara de Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU), transmite mediafax.ro .Redeschiderea teraselor,…

- Șeful Departamentului pentru Situatii de Urgența, Raed Arafat, a declarat la Realitatea PLUS ca a fost șocat de ce a vazut pe strazi in prima zi de relaxare a masurilor. „Aceste discutii (antivacciniste - n.red.) duc automat la ce am vazut azi (vineri - n.red.) iesind. Ce m-a socat este ce am vazut…

- Secretarul de stat Raed Arafat afirma joi, dupa decizia CCR privind amenzile, ca lipsa unor unelte care sa-i descurajeze pe cei care nu vor sa respecte regulile devine o problema majora și ca este una din persoanele care nu are voie sa fie optimista la acest moment si sa spuna ca totul va fi bine. „Azi…