- Meteorologii au emis, astazi, mai multe avertizari de vreme severa. Județele Iași, Vaslui, Galați și zonele joase de relief ale județelor Vrancea și Bacau se afla sub atenționare cod galben de canicula, pana sambata, 31 iulie. Temperaturile maxime se vor situa, in general, intre 34 și 37 de grade, iar…

- Mare parte din tara se afla sub avertizare de cod galben de canicula , iar Mihai Hustiu, meteorologul de serviciu al ANM, spune ca valul de caldura se va prelungi pana luni, 2 august. Cele mai calde zile vor fi in weekend, cand asteptam spre 39 de grade Celius in Bucuresti, spune Mihai Hustiu, pentru…

- Valul de caldura se va intensifica și se va extinde. In regiunile vestice, sudice și local in restul teritoriului va fi canicula, disconfort termic ridicat, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași pragul critic de 80 de unitați. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate dupa-amiaza…

- Valul de caldura se va intensifica și se va extinde in cea mai mare parte a țarii. Cinci județe din vestul țarii sunt vizate de o alerta Cod portocaliu de canicula marți și miercuri. Codul portocaliu vizeaza județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin, unde disconfortul termic va fi accentuat…

- Cum va fi vremea in perioada 5-8 iulie 2021. Valul de CANICULA se apropie de Romania, temperaturile vor urca pana la 38 de grade Cum va fi vremea in perioada 5-8 iulie 2021. Prognoza METEO: Valul de CANICULA se apropie de Romania, temperaturile vor urca pana la 38 de grade Vreme din ce in ce mai calda…

- Temperaturile ridicate fac ravagii in afara. La o zi dupa ce o localitate a atins cea mai ridicata temperatura inregistrata vreodata in Canada, locuitorii din Lytton au fost evacuați din cauza incendiilor. Primarul Jan Polderman a emis ordinul de evacuare miercuri seara, din cauza unui incendiu de vegetație.…

- De ieri 23 iunie a.c. si pana pe data de 25.06.a.c., Administratia Nationala de Meteorologie, a emis o serie de avetizari ce vizeaza disconfortul termic ridicat ca efect al caniculei și temperaturilor extreme ce se vor manifesta in aceasta perioada in toate regiunile tarii. In general, temperaturile…

- Meteorologii din Grecia au emis un buletin de urgența de temperaturi care pot atinge chiar și 43 de grade Celsius in timpul zilei, valabil pana duminica, informeaza The Greek Reporter, citat de Mediafax. Conform informatiilor oferite de Serviciul Meteorologic al Observatorului National din Grecia, un…