Stiri pe aceeasi tema

- ”In trimestrul III 2023 comparativ cu trimestrul II 2023, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul zilelor lucratoare) a inregistrat o rata de crestere de 1,31%. In trimestrul III 2023 comparativ cu trimestrul III 2022, costul orar al fortei de munca in forma ajustata (dupa numarul…

- Salariul mediu net a crescut la 4.593 lei, la nivel național, in septembrie 2023. Datele INS Salariul mediu net a crescut la 4.593 lei, la nivel național, in septembrie 2023. Datele INS Caștigul salarial mediu net lunar, in luna septembrie 2023 a ajuns la suma de 4.593 de lei, adica o creștere de 62…

- Fondul Monetar International a avertizat ca majorarile semnificative ale salariilor minime planificate anul viitor in Europa Centrala sporesc riscul unei inflatii mult mai persistente sau a pierderii de locuri de munca, pe fondul cresterii relativ slabe a productivitatii in regiune.FMI susține ca,…

- Peste un sfert dintre managerii romani (27%) s-au declarat ingrijorati de lipsa fortei de munca in primul semestru al acestui an, arata datele unui studiului Confidex privind piata muncii, citate de Agerpres. Conform cercetarii Confidex, realizata de Impetum Group, ajunsa la cea de-a noua editie, criza…

- Peste un sfert dintre managerii romani (27%) s-au declarat ingrijorati de lipsa fortei de munca in primul semestru al acestui an, arata datele unui studiu privind piata muncii, potrivit Agerpres. Conform cercetarii Confidex, realizata de Impetum Group, ajunsa la cea de-a noua editie, criza fortei de…

- Patru din zece companii active in Romania (41%), care afirma ca nu gasesc suficienti angajati, se confrunta cu un deficit de competente necesare pentru a satisface cerintele actuale de business, conform studiului Deloitte Global Human Capital Trends 2023, publicat joi, transmite Agerpres. Pe acest fond,…

- Ziua Internaționala a Educației este sarbatorita in fiecare an pe data de 5 octombrie. Conform ordinului privind structura anului școlar actual și contractului colectiv de munca la nivel de invațamant, in data de 5 octombrie nu se organizeaza cursuri. Articolul 3 al Ordinului privind structura anului…

- Tarile din Est, pe ultimele locuri in UE dupa ponderea personalului de curatenie in totalul fortei de munca. Date Eurostat In anul 2020, aproape trei milioane de persoane din Uniunea Europeana lucrau in sectorul serviciilor generale de curațenie in cladiri, angajați in peste 220.000 de companii, arata…