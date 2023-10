Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa lupta pentru caștigarea titlului, batalia dusa pentru trofeul de golgheter din Superliga se anunța și ea foarte interesanta. Dupa disputarea primelor 12 etape, niciun jucator nu a reușit sa se desprinda, ba chiar lupta pare mai pasionala ca oricand. In acest moment, golgheterii Superligii sunt…

- Poli Iasi a invins sambata, in deplasare, scor 2-1, formatia FC Voluntari, intr-un meci din etapa a zecea a Superligii. Ilfovenii au ratat un penalti si au avut doua goluri anulate. Marchioni a deschis scorul la Voluntari si i-a adus in avantaj pe ieseni in minutul 23. Dupa numai trei minute,…

- Nicolae Dica, fostul antrenor de la FCU Craiova, il vede pe Aurelian Chițu, atacantul oltenilor, la echipa naționala a Romaniei. Chițu a facut un meci cosistent pentru FCU Craiova cu Farul, scor 4-0, și a dat doua pase decisive. A ajuns la 4 assist-uri in acest sezon. A și marcat de 6 ori in 8 meciuri,…

- Echipa Rapid Bucuresti a invins vineri, in deplasare, scor 5-3, formatia FCU Craiova, intr-un meci din etapa a saptea a Superligii. Aurelian Chitu (Craiova) si Albion Rrahmani (Rapid) au reusit sa inscrie cate o „dubla”.Gazdele au inceput meciul bine, deschizand scorul inca din minutul 4, cand Baeten…

- FCU Craiova a contestat doua dintre golurile primite in duelul cu Rapid, din runda cu numarul 7 a Superligii. CCA a riscat cand l-a trimis in Banie pe Catalin Popa, „central” pe care Marcel Pușcaș, președintele lui FCU Craiova, l-a acuzat vehement, in mai multe randuri, direct sezonul trecut. Faze…

- Petrolul Ploiesti a invins-o pe FC U Craiova cu scorul de 4-3 (2-1), vineri seara, pe teren propriu, in primul meci din etapa a 6-a a Superligii de fotbal.Petrolul a reusit a treia sa victorie consecutiva, una spectaculoasa, prin golurile marcate de Christian Irobiso (4, 60), Jair (12) si Alexandru…

- Florin Raducioiu l-a laudat pe Alexandru Mitrița la finalul meciului Poli Iași - Universitatea Craiova, scor 1-4, duel contand pentru runda #5 din Superliga. Extrema stanga in varsta de 28 de ani a izbutit in Copou un gol și un assist. Asta dupa ce in primele 4 etape toate reușitele oltenilor purtasera…

- Universitatea Craiova s-a impus in deplasarea cu Poli Iași, scor 4-1, in runda cu numarul 5 a Superligii. Alexandru Mitrița (28 de ani), cel mai bun fotbalist al partidei din Copou, a oferit detalii despre accidentarea suferita in prima repriza. Jovan Markovic (22 de ani) și-a laudat colegul. Dupa…