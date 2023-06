Stiri pe aceeasi tema

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, le-a adus pe concurente in fața lui Radu Valcan, care le-a cerut sa aleaga cu cine vor sa mearga la date. Dupa ce au ales, Cristina a avut o reacție neașteptata și s-a retras in camera, apoi a inceput sa planga.…

- In ediția 4 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și au ieșit la iveala detalii interesante. Maria și Livia au avut un atac dur la adresa lui Iulian Clonț și acesta a avut o reacție neașteptata.

- Episodul din aceasta seara, din data de 30 iunie 2023, a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus atat momente bune in emisiune, cat și momente deranjante. Concurenții s-au intalnit cu Radu Valcan și au discutat despre cele intamplate cu doar o seara in urma. A fost momentul in care Maria și Livia…

- Fanii emisiunii Insula Iubirii sezonul 7 au ocazia sa vada imagini exclusive de la primul bonfire al baieților. Un moment surprinzator a fost atunci cand Iulian Clonț i-a cerut ceva neașteptat lui Radu Valcan.

- Episodul din data de 29 iunie 2023 a emisiunii Insula Iubirii, sezonul 7, a adus multe emoții in emisiune. Bianca a inceput sa planga la primul bonfire din emisiune. Concurenta nu și-a putut stapani emoțiile in momentul in care a vazut imagini cu iubitul ei și ispita Oana. Iata ce a spus iubita lui…

- In ediția 3 a emisiunii Insula Iubirii sezonul 7, concurentele au mers la prima ceremonie a focului și au descoperit imagini cu partenerii lor. Ana Maria Mariuța a avut o reacție neașteptata dupa ce a vazut imaginile cu Marius. Radu Valcan a avut pentru Cristina o veste surprinzatoare.

- In ediția din aceasta seara de la Insula Iubirii, sezonul 7, Iulian și Matei și-au transmis replici acide, iar concurentul a explicat motivul pentru care a decis sa se inscrie in competiție alaturi de partenera lui, Cristina. Iata cum l-au criticat cei din jur!