Iulia Vantur este, cu siguranța, una dintre cele mai frumoase și exotice vedete din India. Se implinesc 10 ani de cand a ales sa faca o schimbare radicala. S-a mutat in Asia și și-a construit o cariera admirabila in muzica și conematografie, in umbra superstarului Bollywood-ului, Salman Khan, cel ce i-a devenit și soț. La 41 de ani, fosta vedeta Pro TV, unde a prezentat timp de 10 ani știrile, dar și longevivul show ”Dansez pentru tine”, este privita ca o reala vedeta in noua sa țara. Conform ziarelor din India, actrița nascuta la Iași a reușit sa stranga de pe urma apariției sale in producții…