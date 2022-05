Stiri pe aceeasi tema

- Viața in India pare sa ii priasca Iuliei Vantur. Vedeta a declarat recent ca este implicata pana peste cap intr-un proiect de suflet care graviteaza in jurul iubitului sau, Salman Khan. Ce face Iulia Vantur in India. Vedeta a marturisit care e proiectul la care lucreaza de luni bune Frumoasa blonda…

- Iulia Vantur a anunțat care e proiectul mareț la care lucreaza acum. Pentru playtech.ro , vedeta a dezvaluit ca personajul principal al acestuia e Salman Khan, barbatul celebru la Bollywood cu care ea se iubește de ani de zile. Iulia Vantur e stabilita de mulți ani in India. A reușit sa aiba o cariera…

- Iulia Vantur a petrecut Paștele in Romania, iar acum se pare ca nu se grabește sa se intoarca in India. Celebra fosta prezentatoare de televiziune a marturisit ca nu se va mai intoarce momentan la Salman Khan care a ramas sa o aștepte dupa vizita ei lunga acasa. ,,Ai grija ce spui”, i-a spus Iulia […]…

- Fosta lidera birmana Aung San Suu Kyi, deja condamnata la sase ani de inchisoare, a fost condamnata miercuri la inca cinci ani de detentie pentru coruptie, a anuntat o sursa apropiata dosarului, informeaza AFP si dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Iulia Vantur a dat lovitura pe piața muzicala din India. Iubita celebrului actor Salman Khan este o adevarata stea, iar mii de fani se inghesuie, de fiecare data, sa o auda pe frumoasa blondina cantand. Recent, fosta vedeta de la PRO TV a anunțat ca va performa intr-un concert susținut in Statele Unite…

- Protestul de cinci zile al angajaților STB a cauzat pierderi uriașe companiei. Acest lucru s-a intamplat din cauza ca nu au fost efectuați kilometrii prevazuți in programul de transport. De asemenea, nu au fost indepliniți indicatorii de performanța și au fost compensați calatorii afectați de eveniment.…

- Iulia Vantur a renunțat la viața și cariera din Romania pentru a merge in India, alaturi de iubitul ei, celebrul Salman Khan. Vedeta a recunoscut in repetate randuri ca ii este dor de țara, de familie, de mancare și de prieteni, insa viitorul ei este alaturi de partenerul sau. Cei doi traiesc o frumoasa…

- Cantarețul și compozitorul Bappi Lahiri, care a popularizat muzica disco in India in anii 80 și 90, a murit marți seara, la Spitalul CritiCare din Juhu, in urma mai multor probleme de sanatate.Bappi Lahiri a oferit cantece populare in mai multe filme de la sfarșitul anilor 1970-80, precum „Chalte Chalte”,…