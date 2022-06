Stiri pe aceeasi tema

- A ceda teritorii Rusiei ar insemna "sa cedezi o libertate" si nu ar pune capat invaziei desfasurate de presedintele rus Vladimir Putin, afirma Prima Doamna a Ucrainei, Olena Zelenska, conform CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Rusia a cheltuit deja 34 miliarde de dolari pentru razboiul din Ucraina, dar cel mai mult costa Kremlinul tehnica si echipamentele militare distruse de ucraineni, acestea cifrandu-se la 230 milioane de dolari pe zi, noteaza vineri publicatia ucraineana Focus.ua, citand calculele facute de analistul…

- ''Toate tarile lumii'' trebuie sa se pregateasca pentru posibilitatea ca presedintele rus, Vladimir Putin, sa foloseasca arme nucleare tactice in razboiul sau impotriva Ucrainei, a spus vineri presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, intr-un interviu acordat CNN, potrivit editiei online a acestui…

Agențiile de informații occidentale duc un razboi psihologic asupra Ucrainei direct cu președintele rus Vladimir Putin, spune un expert pentru CNN.

- Kremlinul a indicat ca toate exporturile de energie și marfuri ale Rusiei ar putea fi cotate in ruble, inasprind incercarea președintelui Vladimir Putin de a face Occidentul sa simta durerea sancțiunilor pe care le-a impus pentru invazia Ucrainei, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Soprana rusa Anna Netrebko, care a pierdut numeroase spectacole ca urmare a sustinerii sale cunoscute a lui Vladimir Putin, a condamnat miercuri in mod "expres" razboiul provocat de invazia Ucrainei de catre Rusia si a asigurat ca de abia il cunoaste pe presedintele tarii sale, relateaza EFE.…

- Delegatia rusa la negocierile cu Ucraina va elabora un acord politic care sa includa elemente stabilite cu Kievul si va propune un summit al presedintilor Rusiei si Ucrainei, Vladimir Putin si Volodimir Zelenski, care va fi posibil imediat ce tratatul va fi pregatit pentru a intra in vigoare, scrie…

In timp ce razboiul Rusiei in Ucraina se intețește, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a declarat ca este puțin probabil sa existe un razboi in toata regula intre Rusia și Alianța.