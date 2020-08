Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier ucrainean Iulia Timosenko a fost testata pozitiv cu coronavirus si este in stare grava, a anuntat purtatoarea de cuvant a partidului sau, potrivit Reuters.Citește și: OFICIAL - Marcel Ciolacu este președinte ales al PSD: echipa de conducere a noului lider Timosenko, in…

- Timosenko, in varsta de 59 de ani, a fost de doua ori premierul Ucrainei, ultima data pana in 2010. Ea este primul politician important al Ucrainei infectat cu Covid-19. Parlamentul ucrainean este in vacanta de la jumatatea lunii iulie. "Starea sa este considerata grava, temperatura sa comporala a ajuns…

- Bistrița-Nasaud a inregistrat in ultimele 24 de ore cel de-al 49-lea deces, in contextul pandemiei de CoVid-19. Este vorba despre o femeie de 74 de ani, care a fost internata in Spitalul Județean de Urgența Bistrița aproape trei saptamani, dupa ce a fost confirmata cu ca fiind infectata cu noul Coronavirus.…

- Prahova are, pana la acest moment, 108 cazuri de coronavirus, patru pacienți fiind testați pozitiv in ultimele 24 de ore. In acest interval, a crescut și numarul celor aflați in stare grava, la Terapie Intensiva.

- Franta a inregistrat 90 de morti din cauza covid-19 in spitale, iar bilantul deceselor a crescut la 28.457 - 18.112 in spitale si 10.345 in aziluri de batrani si alte institutii -, a anuntat Guvernul, relateaza AFP potrivit news.ro.Numarul bolnavilor in stare grava, spitalizati la reanimare,…