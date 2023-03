Iulia Timoșenko, despre situația critică din Ucraina Ucraina nu poate fi salvata in condițiile date și mai rau, organizațiile internaționale nu au reușit sa ajute aceasta țara. Am intalnit-o și noi pe Iulia Timoșenko la un eveniment din Capitala. Ucraina este mai mult ca oricand intr-o situație fara ieșire, iar Vladimir Putin nu are limite. Intr-o discuție cu Iulia Timoșenko am reușit sa aflam parerea sa despre situația actuala din Ucraina. Am fi vrut sa prelungim aceast interviu, insa, fostul premier a avut nevoie de ingrijiri medicale. Iulia Timoșenko: Inca de la inceputul razboiului, Romania a fost alaturi de Ucraina si a dat si ce este vizibil. Astazi… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

