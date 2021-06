Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Navalnaia, sotia opozantului rus Aleksei Navalnii - personalitatea cea mai proeminenta a opozitiei ruse si criticul nr.1 al Kremlinului - i-a raspuns joi presedintelui rus Vladimir Putin, care in conferinta de presa din ziua anterioara la Geneva, dupa intalnirea cu omologul sau american Joe…

- Președintele american Joe Biden a fost intrebat in conferința de presa susținuta miercuri, la finalul summitului cu Vladimir Putin de la Geneva, despre ce efecte ar avea asupra relațiilor bilaterale SUA-Rusia eventuala moarte in inchisoare a opozantului rus Aleksei Navalnii. Liderul de la Casa Alba…

- Joe Biden a spus ca i-a transmis clar lui Vladimir Putin ca agenda sa nu este impotriva Rusiei, dar Statele Unite vor continua sa ridice probleme legate de drepturile fundamentale ale omului.„Avem o responsabilitate unica de a gestiona relatiile intre doua natiuni puternice, o relatie stabila si predictibila…

- Vladimir Putin a spus miercuri, la Geneva, in urma unui summit cu omologul sau american Joe Biden, ca opozantul politic rus Aleksei Navalnii a primit ceea ce a meritat atunci cand a fost condamnat la inchisoare, relateaza The Associated Press. Aleksei Navalnii, cel mai aprig critic al lui…

- O corespondenta aflata la intalnirea dintre presedintii Joe Biden si Vladimir Putin spune a reusit sa ii strige o intrebare liderului rus inaintea summit-ului care a inceput la Geneva de cateva minute. Jennifer Jacobs de la Bloomberg a punctat una dintre problemele pe care presedintele american…

- Avionul președintelui rus Vladimir Putin a decolat de la Moscova spre Geneva. Despre acest lucru a anunțat Dmitri Smirnov, jurnalist al Kremlinului, pe canalul sau Telegram. In orașul elvețian, unde s-a indreptat primul zbor, astazi liderul rus se va intilni cu omologul sau american Joe Biden la vila…

- Autoritațile germane ar vrea ca Rusia și Statele Unite ale Americii sa discute la summitul președinților Vladimir Putin și Joe Biden de la Geneva inclusiv problema dezarmarii. Dupa cum a declarat, miercuri, ministrul de externe al Germaniei, Heiko Maas, raspunzand la intrebarile parlamentarilor germani…

- In primul sau discurs public, Daria Navalnaia, fiica opozantului rus Aleksei Navalnii, aflat intr-o inchisoare din Rusia, i-a aparat marți nevinovația tatalui sau, in timp ce a primit in numele sau premiul anual pentru curaj in cadrul Summitului pentru Drepturile Omului si Democratie desfasurat saptamana…