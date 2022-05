Stiri pe aceeasi tema

- Iulia Albu a surprins publicul telespectator atunci cand a apostrofat-o fara mila pe Andreea Marin. In cadrul ediției de sambata, 30 aprilie, a emisiunii Poliția Modei de la Antena Stars, stilista i-a aruncat cuvinte grele Zanei Surprizelor. Ce s-a intamplat, de fapt, și ce a provocat reacția fostei…

- Iulia Albu a criticat-o fara rețineri pe Andreea Marin, in cadrul ediției de sambata seara a emisiunii Poliția Modei, de la Antena Stars. Stilista a lansat un atac dur la adresa „Zanei” dupa ce a vizionat un videoclip in care vedeta era incalțata in pantofi cu toc in propria curte.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Andreea Esca a dezvaluit care este cel mai de preț obiect vestimentar din garderoba ei. Ce a marturisit indragita prezentatoare TV cu privire la energia pe care o are tot timpul, dar și ce a mai declarat in cadrul unui interviu.

- Dupa ce i-a criticat ținutele in cadrul emisiunii ”Poliția Modei” de la Antena Stars, acum Oana Roman vine cu replica. Vedeta a ținut sa-i transmita cateva cuvinte dure creatorului de moda dupa ce a spus de aceasta ca nu are bun gust.

- „Poliția modei” e emisiunea de la Antena Stars in care Iulia Albu și Mihai Buta analizeaza aparițiile vedetelor. Ei au avut-o invitata in cea mai recenta ediție pe Romanița Iovan. Impreuna au vorbit despre stilul Oanei Roman, toți au apreciat faptul ca a evoluat vestimentar. Pe ecranul emisiunii au…

- Evoluția vestimentara a Oanei Roman a fost comentata la ediția din aceasta seara a emisiunii Poliția Modei, iar Iulia Albu nu s-a abținut de la critici dure. Invitatul de azi, Romanița Iovan, a facut afirmații care demonstreaza ca nu apreciaza stilul vestimentar al vedetei.

- Iulia Albu comenteaza ținutele vedetelor in cadrul emisiunii „Poliția Modei”, la Antena Stars. De data asta, vedeta a „taxat-o” pe Adda, care a purtat o ținuta excentrica. Iulia Albu este foarte atenta atunci cand vine vorba de stil, așa cu nu are nicio reținere cand vine vorba sa iși spuna parerea.„In…

- Iulia Albu este foarte atenta atunci cand vine vorba de stil, iar in cadrul emisiunii Poliția Modei, vedeta are mare grija sa le „taxeze” pe persoanele cunoscute din țara noastra. Astazi, Adda a fost cea „criticata”. Ce parere are Iulia Albu despre stilul indragitei artiste.