Iubitul virtual, un business de un miliard de dolari Ii raspunde oricand zi sau noapte, glumește pentru a o inveseli și nu o deranjeaza niciodata. La fel ca milioane de femei din China, Melissa și-a gasit iubitul perfect … dar este virtual. Melissa, 26 ani, a configurat ea insași barbatul ideal cu un „chatbot” ( robot de conversație) creat de XiaoIce, un sistem de inteligența […] The post Iubitul virtual, un business de un miliard de dolari first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

