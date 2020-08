Stiri pe aceeasi tema

- Remus Radoi, patronul mai multor firme de paza si protectie din Caracal, a fost eliberat din arest. Judecatorii Tribunalului Dolj au decis ca acesta sa fie cercetat sub control judiciar. Remus Radoi este acuzat, alaturi de un alt barbat, ca ar fi adus statului un prejudiciu de peste 700.000 de lei.…

- E haos in sistemul medical din Romania, unde lipsa de organizare genereaza situații incredibile. Unitatea mobila de Terapie Intensiva trimisa la Galați de ministrul Sanatații pentru bolnavii COVID-19 aflați in stare grava, nu poate fi folosita, deși a ajuns in urma cu 9 zile, deoarece nu exista personal…

- De cele mai multe ori, atunci cand mergi la banca sa soliciți un imprumut sau cand aplici pentru credite online nebancare, nu ți se prezinta criteriile care au stat la baza deciziei de acordare. Știi doar daca ai primit raspuns favorabil sau nefavorabil și care este suma in care te-ai incadrat daca…

- Dinamo Bucuresti a anuntat, sambata, Liga Profesionista de Fotbal (LPF) ca inca trei jucatori au fost confirmati pozitiv la testul Real Time PCR pentru diagnosticarea Covid-19.Numarul jucatorilor dinamovisti confirmati pozitiv la testarile efectuate in aceasta saptamana a ajuns la 10.…

- La prima intalnire cu jurnaliștii pe care a facut-o dupa patru luni in care a comunicat cu presa doar prin mesaje trimise pe WhatsApp de consilierii sai, primarul municipiului Botoșani a lansat mai multe atacuri la adresa unor companii de utilitați publice.

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca presedintele Klaus Iohannis sustine incalcarea drepturilor si libertatilor romanilor si "santajeaza Parlamentul", vrand sa ascunda astfel ca Executivul a pierdut controlul asupra pandemiei, din cauza propriilor prostii.

- Assets held by the optional pension system stood at 2.56-plus billion lei as of May 29, 2020, up 15.9 percent from the same period of the year before, shows data of the Financial Supervisory Authority (ASF). Government securities account for the highest share of the assets with 1.563 bln lei (60.98…

- Fostul iubit al Otiliei Bilionera, Francisco Gabriel Pascu, cunoscut din lumea interlopa drept Franco Calu, iși completeza colecția de doare penale in care este cercetat. Extradat zilele trecute din Nicaragua, pentru a fi judecat intr-un dosar in care este acuzat de tentativa de omor, Calu s-a trezit…