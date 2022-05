Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic pentru o tanara din Cluj, data disparuta acum in urma cu doua zile. Trupul ei a fost gasit intr-un sac de plastic, pe un camp din judetul Bihor. Principalul suspect este iubitul tinerei, un barbat de 43 de ani, fost profesor universitar, cu un trecut violent. Individul este acum de negasit.…

- Sunt cautari intense, dupa ce o targumureșeanca in varsta de 30 de ani a disparut de patru zile. Beata Molnar este din Targu-Mures, dar locuieste in Cluj-Napoca si ar fi plecat de acasa, sambata, impreuna cu prietenul ei, fost profesor la Universitatea Sapientia. Politistii sunt in alerta pentru ca…

- O femeie de 30 de ani data disparuta din Cluj, de unde ar fi plecat cu un aradean, a fost gasita moarta in Bihor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Politistii doljeni incearca sa stabileasca in ce imprejurari si-a pierdut viata o femeie de 35 de ani, care a fost gasita fara suflare la parterul unui bloc din Craiova. Dupa primele cercetari, oamenii legii au stabilit ca femeia a cazut de la etajul patru, pe casa scarii. Potrivit politistilor doljeni,…

- Incident șocant in Bihor! Un barbat in varsta de 58 de ani a fost gasit decedat in propria locuința. Oamenii legii din Bihor au și o prima ipoteza in acest caz. Principalul suspect este chiar partenera de viața a barbatului, care i-ar fi dat cu lopata in cap. Iata cum s-ar fi intamplat totul!

- Moarte misterioasa! Trupul neinsuflețit al unei femei in varsta de 40 de ani a fost gasit intr-un frigider. Cadavrul femeii a fost gasit de catre oamenii legii, intr-un apartament din Providence, Statele Unite. Chiar partenerul de viața al femeii este principalul suspect in acest caz. Iata cum s-a intamplat…

- Un eveniment tragic a avut loc, unde 39 de persoane s-au stins din viața intr-un camion frigorific, in Anglia. Un roman, in varsta de 28 de ani, este suspect de moartea lor și a fost condamnat la trei ani și zece luni de inchisoare