- Evenimentul s-a petrecut in statul american Carolina de Nord. In imaginile difuzate de canalul de televiziune FOX46 se poate observa cum baiatul, elev la liceul Southeast Guilford, isi culca rivalul pe fata pe saltea dar, inainte de a se ridica bine in picioare este atacat cu brutalitate de tatal…

- Horoscopul zilei de duminica, 19 ianuarie 2020, arata ca astrele au și vești bune, dar și planuri ascunse pentru unele dintre zodii. Taurii au toate șansele sa se certe azi cu partenerul de viața, iar gemenii primesc o veste dura. Ce anunța horoscopul zilei de duminica, 19 ianuarie 2020?

- Ziarul Unirea Foto/Video. SCANDAL in plina noapte, provocat de niște minori. Mai multe echipaje de poliție au intervenit. De la ce a pornit totul Foto/Video. SCANDAL in plina noapte, provocat de niște minori. Mai multe echipaje de poliție au intervenit. De la ce a pornit totul Un puternic scandal s-a…

- O sesizare 112, in jurul orei 23.00, a avut loc ieri, cu privire la faptul ca, in timp ce mai multe persoane ar fi facut galagie in parcarea unui bloc de pe bulevardul 1 Mai vechi, un barbat, de 34 de ani, deranjat de galagie, ar fi iesit din bloc si l ar fi lovit pe unul dintre barbati, de 27 de ani,…

- Scandal urias la Iasi in care e implicat un politist.Ieri dupa amiaza, un agent de la sectia 4 din oras a luat la bataie un vecin de bloc pentru ca acesta, un batran de 70 de ani, ar fi indraznit sa lucreze in gradina blocului fara sa i ceara voie, informeaza digi24.ro. Mai grav, spun vecinii care au…

- Un nou scandal ia amploare in Republica Moldova. Mai mulți jurnaliști moldoveni, activiști civici, oameni de afaceri, profesori, deputați ai Blocului ACUM au fost filați de fosta conducere a Ministerului de Interne al Republicii Moldova, potrivit evz.ro.Președintele Comisiei securitate naționala,…

- Mascații au intervenit aseara pentru a aplana un scandal dintr-un bar din localitatea gorjeana Turburea. Un tanar, de 20 de ani, din comuna Capreni, a fost reținut pentru savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice. Politistii au stabilit ca intre acesta și un alt barbat, de 34…

- Trei persoane au fost arestate preventiv si o a patra a fost pusa sub control judiciar, dupa ce au batut doi politisti care au intervenit la aplanarea unui scandal in care suspectii au fost implicati, agentii fiind nevoiti sa traga focuri de arma de avertizare pentru a se putea apara. Parchetul de pe…