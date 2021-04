Elena Calistru, președinta ONG-ului Funky Citizens și partenera premierului Florin Cițu, e de acord cu protestatarii și a criticat autoritațile, spunand ca acestea nu au explicat concret de ce au fost luate noile masuri de restricție. “Dar de cele mai multe ori, protestul este un reflex care face parte din normalitatea unei societați in care, […] The post Iubita premierului e de acord cu protestatarii appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .