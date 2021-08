Stiri pe aceeasi tema

- Elena Tanase, prietena fotbalistului Ianis Hagi, a fost pusa sub acuzare de politisti dupa ce ar fi provocat un accident cu implicarea a patru masini, in urma caruia o tanara a ajuns la spital, informeaza presa din Scotia.

- Elena Tanase, prietena fotbalistului Ianis Hagi, a fost pusa sub acuzare dupa ce ar fi provocat un accident cu implicarea a patru masini, în urma caruia o tânara a ajuns la spital, informeaza The Scottish Sun.Tanase, în vârsta de 22 de ani, conducea un automobil de lux Porsche,…

- Elena Tanase, prietena fotbalistului Ianis Hagi, a fost pusa sub acuzare de politisti dupa ce ar fi provocat un accident cu implicarea a patru masini, in urma caruia o tanara a ajuns la spital, informeaza The Scottish Sun. Elena Tanase, in varsta de 22 de ani, conducea un automobil de lux…

- Internationalul roman din lotul campioanei Scotiei, Ianis Hagi, a impresionat in al doilea sau meci oficial in care a inceput ca titular in acest sezon.Ianis Hagi a marcat un gol si a oferit o pasa decisiva pentru Glasgow Rangers in meciul castigat, vineri seara, scor 5-0, in Cupa Scotiei, in fata echipei…

- Steven Gerrard (41 de ani), antrenorul lui Rangers, a anunțat ca Ianis Hagi (22) nu va juca in meciul dintre Dundee United și campioana Scoției, din etapa 2 a noului sezon. Sambata, de la ora 14:30, Rangers merge la Dundee, pe Tannadice Park, unde va da piept cu Dundee United. Campioana en-titre din…

- Glasgow Rangers a pierdut la limita, scor 2-1, meciul tur disputat pe terenul celor de la Malmo (turul trei preliminar al Champions League). Steven Gerrard, antrenorul scoțienilor, a explicat motivul pentru care nu l-a folosit deloc pe Ianis Hagi. Internaționalul român a avut parte de…

- Ianis Hagi a debutat perfect in noul sezon din Scoția: internaționalul roman inscris un gol spectaculos pentru Glasgow Rangers in meciul din prima etapa cu Livingston FC. Fotbalistul roman a marcat primul gol al sezonului cu o execuție din interiorul careului, unde a fost gasit de o centrare a lui James…

- Ianis Hagi are ganduri serioase cu iubita lui. Starul celor de la Glasgow Rangers este foarte indragostit de tanara constanțeanca Elena Tanase. Cei doi amorezi sunt intr-o relație extrem de serioasa de cațiva ani, iar lucrurile merg din ce in ce mai bine pentru „prințul Ianis” și iubita sa. Cat de serioasa…