- Florinel Coman și Ioana Timofeciuc au devenit parinți pentru prima data pe data de 6 iulie 2022. Marele anunț a fost facut in urma cu puțin timp, iar cei doi au decis sa dezvaluie și numele fetiței lor. Cea mica are un nume special și o semnificație aparte.

- Pepe a devenit ieri, pentru a treia oara , tatic. De aceasta data insa, a devenit tata de baiat. Iubita artistului a adus pe lume un copil perfect sanaros, iar proaspatul tatic este in al noualea cer de fericire. Pepe a fost surprins astazi alaturi de fetița lui cea mica.

- Este vestea momentului in lumea showbiz-ului romanesc! Pepe a devenit tata pentru a treia oara! Iubita lui, Yasmine Ody, a nascut in urma cu puțin timp. Se pare ca familia lor este in sfarșit completa, iar proaspatul tatic este in al noualea cer de fericire.

- Bucurie mare in lumea fotbalului romanesc! Florinel Coman, unul dintre cei mai buni jucatori de la noi din țara, s-a casatorit astazi cu iubita lui, Ioana Timofeciuc. Marele eveniment a avut loc intr-o locație de vis, la piscina, iar proaspeții casatoriți au postat primele imagini pe rețelele de socializare.

- Florinel Coman va fi tata pentru prima oara. Fotbalistul de 24 de ani a anunțat ca iubita lui, frumoasa Ioana Timofeciuc, este insarcinata cu primul lor copil. Cu cateva zile in urma, cei doi au dezvaluit ca s-au logodit.

- Florinel Coman (24 de ani) și Ioana Timofeciuc, logodnica sa, vor deveni in curand parinți. Fotbalistul de la FCSB a postat un mesaj emoționant dedicat viitorului sau copil. Declarația de dragoste facuta de Florinel Coman „Buna, bebe. Eu și mama ta abia așteptam sa facem cunoștinta cu tine, sa te ținem…

- La numai 24 de ani, Florinel Coman a decis sa faca marele pas și și-a cerut in casatorie iubita. Fotbalistul a pus la cale o cerere in casatorie fastuoasa la Castelul Cantacuzino, intr-un cadru de basm. Ioana Timofeciuc a etalat deja inelul de logodna pe care i l-a oferit sportivul.

Antrenorul celor de la Universitatea Craiova, Laurențiu Reghecampf, este din nou tata. Noua iubita a antrenorului, Corina Caciuc, a nascut, joi dimineața, un baiețel.