- Liviu Dragnea ar trebuie sa fie mutat, miercuri, de la Spitalul Penitenciar Jilava, unde se afla internat pentru ca s-a infectat cu noul coronavirus, inapoi la Penitenciarul Rahova, dupa expirarea celor 14 zile in care trebuia sa stea internat. Insa, Liviu Dragnea i s-a plans iubitei sale, Irina…

- Fostul presedinte al PSD, Liviu Dragnea, aflat in inchisoare, a fost testat pozitiv cu noul coronavirus, el fiind transferat la Spitalul Penitenciar Jilava pentru a primi tratament. Avocata lui Dragnea, Flavia Teodosiu, a confirmat, pentru AGERPRES, ca fostul lider al PSD a fost confirmat ca fiind infectat…

- „Dragi prieteni, am fost confirmat + cu noul coronavirus SARS-CoV-2. Ultimele saptamani au fost mai intense din prisma activitații mele parlamentare și politice (emisiuni TV, intalniri). Deși am incercat sa respect cu sfințenie regulile de protecție, din pacate, virusul nu iarta. In urma expunerii din…

- Potrivit informatiilor transmise de Prefectura Prahova, cele 168 de persoane nou confirmate cu SARS-CoV-2 in judet fac parte din urmatoarele categorii de varsta: 0-18 ani - 25, 19 ani -29 ani - 3, 30 ani -39 ani - 33, 40 ani -49 ani - 19, 50 ani -59 ani - 39, 60 ani -69 ani - 30, 70 ani -79 ani -…

- Doctorul Cristian Oancea, managerul Spitalului "Victor Babes" din Timisoara, a oferit o explicatie de ce tinerii fara alte boli ajung sa fie rapusi de COVID-19. In opinia acestuia, tinerii ajung tarziu sa trateze boala, iar la spital vin cu forme grave ale afectiunii, transmite Antena 3, care citeaza…

- In ziua in care Romania a atins un nou record de infectari, 2.343 de persoane infectate, 53 de decese și 571 de persoane la terapie intensiva, președintele Klaus Iohannis le-a transmis un mesaj de insanatoșire lui... Donald Trump și soției acestuia, Melania, dupa ce au anunțat ca au Covid-19. Niciun…

- Un pacient de 71 de ani, diabetic, testat pozitiv la covid, sta in izolatorul de la spitalul județean de urgența din Ploiești pentru ca nu ar mai fi locuri libere in niciun spital suport, scrie observatorulph.roBarbatul de 71 de ani a fost testat pentru covid luni, iar miercuri a primit rezultatul pozitiv.…