Stiri pe aceeasi tema

- La data de 8 martie a.c., in jurul orei 21:00, polițiștii din cadrul Secției nr.3 de Poliție Ploiești au fost sesizați de catre un barbat din municipiul Ploiești, cu privire la faptul ca și-a pierdut cardul bancar, iar o persoana necunoscuta ar fi efectuat doua plați cu acesta. Din cercetari…

- Politistii giurgiuveni au deschis dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere unui vehicul fara permis de conducere dupa ce o minora in varsta de 16 ani, fara permis de conducere, s-a urcat la volanul unui autoturism cu care a lovit gardul unui imobil, iar apoi a parasit locul accidentului."Politistii…

- O cantareața de la noi in varsta de 27 de ani a ajuns sa fie un caz rar in lume, asta dupa ce la varsta de 13 ani și-a scos splina din cauza unor probleme de sanatate. Acum, in urma unui ecograf, a aflat ca ii crește organul la loc.

- „In aceasta dimineata, soferul unui TIR, in varsta de 59 de ani, din judetul Galati, in timp ce se deplasa pe raza localitatii Baldovinesti, la trecerea la nivel cu cale ferata, nu ar fi observat semnalele luminoase si acustice si a fost lovit de un tren InterRegio ce se deplasa pe sensul de mers Braila-Galati.…

- Mediul virtual a devenit in ultimii ani gazda multor activitati, printre care si a desfasurarii programelor de cursuri de engleza online. Avand in vedere ca internetul tinde sa cuprinda rapid din ce in ce mai multe domenii, educatia nu este exclusa din aceste etape ale evolutiei si se alatura pionierilor…

- Corina Caragea, in varsta de 40 de ani, va veni in bucataria MasterChef pentru a gati alaturi de Chef Joseph Hadad in cadrul noii ediții Chef de MasterChef.Cei doi vor pregati o rețeta speciala pentru Hadad, rețeta care ii amintește acestuia, cu emoție, de copilarie: „Cand fac rețeta asta, am niște…

- Familia lui Ahmaud Arbery a reacționat, in fața tribunalului, fața de cei trei barbați albi gasiți vinovați marți de savarșirea de crime federale motivate de ura și alte infracțiuni pentru uciderea lui in anul 2020, in Georgia spunand ca s-a facut dreptate.Un juriu predominant alb a deliberat timp de…

- pot sa am varsta ingerilor varsta parinților mei sau chiar varsta lui Dumnezeu nimeni nu va consemna niciodata decesul dragostei in sufletul meu exista iubirea ca un vin tanar și ca un vin vechi iubirea tarzie primul se urca iute la cap celalalt e mai incet in pahare și pe scari intarzie sa te apropii…