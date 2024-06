Stiri pe aceeasi tema

- Alatura-te acestui canal pentru a primi acces la beneficii: https://www.youtube.com/channel/UCug9dNJcNSA875dabXtIr3g/join Te poti abona GRATUIT la canalul de Youtube ZTV https://www.youtube.com/c/ztvro click pe clopotel si vei primi cel mai repede link cu informatiile video de pe canal. Facebook: …

- Duminica, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minora NAICA ROXANA DANIELA, in varsta de 14 de ani, din municipiul Cluj-Napoca, a plecat la data de 14 aprilie a.c., in jurul orei 15.00, de la locuința sa și nu s-a mai intors. Citește și: Minora in varsta de 14 ani din Cluj-Napoca…

- UPDATE 1 – La data de 15 aprilie, in urma verificarilor efectuate, minora NAICA ROXANA-DANIELA, in varsta de 14 ani, plecata voluntar din data de 14.04.2024, fost depistata pe raza municipiului Cluj-Napoca, aceasta nefiind victima unei infracțiuni.Știrea inițiala, mai jos. La data de 14 aprilie, Poliția…

- O minora in varsta de 14 ani din Cluj-Napoca este cautata de poliție și aparținatori. Acesta a plecat de la domiciliu și nu a mai revenit pana in prezent. Duminica, Poliția municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca minora NAICA ROXANA DANIELA, in varsta de 14 de ani, din municipiul Cluj-Napoca,…

- Sambata, 13 aprilie, ora 13:50, Poliția din Falticeni a fost sesizata SNAU 112 cu privire la faptul ca pe raza comunei Slatina s-a produs un accident rutier soldat cu victime omenești. La fața locului s-a deplasat o echipa operativa din cadrul Poliției Municipiului Falticeni, ocazie cu care s-a stabilit…