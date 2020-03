Stiri pe aceeasi tema

- Punctele de trecere a frontierei de pe raza judetului Timis raman deschise si nu s-a pus problema inchiderii acestora, pe fondul unor masuri de prevenire a raspandirii coronavirusului, a declarat miercuri seara, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Politiei de Frontiera Timisoara, Petre Nicola.…

- Medici militari ajuta la triajul epidemiologic de la punctele de trecere a frontierei de la granita de sud, vest si nord-vest, a anuntat, miercuri, Ministerul Apararii Nationale. Conform unui comunicat de presa transmis AGERPRES, ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, a aprobat, marti, solicitarea in acest…

- Peste 40.000 de persoane care au venit din Italia au tranzitat punctele de trecere a frontierei, in ultimele saptamani, iar aproximativ 2.500 de cetateni chinezi au intrat in tara din China si zonele administrative ale acestei tari, anunta oficialii Politiei de Frontiera.Seful Politiei de…

- Aproximativ 70 de milioane de cetateni au trecut in anul 2019 prin punctele de control de trecere a frontierei, informeaza Inspectoratul General al Politiei de Frontiera in Raportul de activitate pe anul trecut. "Valorile de trafic inregistrate in punctele de control de trecere a frontierei au fost…

- In ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au trecut peste 122.500 persoane, cetateni romani si straini, dintre care aproximativ 58.700 pe sensul de intrare si 63.800 pe cel de iesire din tara si peste 37.900 mijloace de transport, dintre care aproximativ 18.700 pe sensul de intrare…

- Punctele de trecere a frontierei de pe raza judetului Galati au fost tranzitate, anul trecut, de circa 2,8 milioane de persoane si peste 907.000 mijloace de transport, traficul fiind in usoara crestere fata de anul 2018, potrivit Bilantului activitatilor desfasurate la nivelul Serviciului Teritorial…

- Avand in vedere ca se apropie sarbatorile de iarna, perioada cand traficul prin punctele de trecere a frontierei creste considerabil, ITPF Sighetu Marmației și-a adaptat misiunile de supraveghere si control, precum si resursele umane si materiale, astfel incat sa se asigure un control eficient si operativ.…