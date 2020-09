Îți rozi unghiile? Află cît de nesănătos este acest obicei Rosul unghiilor este un obicei pe care o mulțime de persoane il au inca din copilarie și de care cu greu pot scapa, chiar daca au ajuns la maturitate. In anumite situații, cei care iși rod unghiile nici macar nu conștientizeaza acest lucru, devenind un gest care apare in special in momentele stresante. In spatele acestui obicei nesanatos se pot ascunde o mulțime de lucruri, inclusiv o serie de afe Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Viceprimarul PNL al Sucevei, Lucian Harșovschi, apreciaza ca la alegerile locale de duminica, 27 septembrie, se va inregistra un absenteism mai mare ca de obicei, de teama noului coronavirus. Asta, chiar daca autoritațile au luat masuri de protecție sanitara. Prezent in studioul Radio Top, viceprimarul…

- O mulțime de buletine de vot, de la alegerile locale care s-au desfașurat in data de 20 octombrie 2019, au fost gasite aruncate chiar la o gunoiște din raionul Ștefan Voda.Mai multe buletine de vot, arse pe jumatate, au indicat VOTAT in dreptul blocului ACUM.

- Curbarea unghiilor, pierderea gustului și crampele musculare pot indica o avitaminoza și o lipsa de minerale, avertizeaza medicul nutriționist Jenny Chieshe. Coilonichia sau unghiile in forma de lingura, atunci cind unghiile se subțiaza și se indoaie spre interior, indica o lipsa de fier. Singerarea…

- Renumitul epidemiolog la nivel mondial, Anthony Fauci avertizeaza ca orice incercare de a obține imunitate colectiva la coronavirus ar duce la pierderi masive. Potrivit epidemiologului șef al Statelor Unite, a spus ca SUA se poate confrunta cu un adevarat dezastru in randul populației daca se va permite…

- Selly se pregatește de lansarea unei piese noi alaturi de trupa 5Gang. Acesta a publicat pe contul de Instagram cateva imagini in care iși anunța fanii ca s-a filmat un nou clip, iar fanii au reacționat imediat.

- In ceea ce privește relația stabilita intre pacient și doctor, telemedicina va implica, in primul rand, consultarea pacientului prin intermediul tehnologiei (de obicei, conexiune video, pe internet), potrivit avocatnet.ro. In ceea ce privește decizia medicului, ce va putea fi data in urma…

- Premierul Ludovic Orban a declarat, duminica seara, la Realitatea Plus, ca Guvernul pe care il conduce a fost atacat cu o multime de "idei nastrusnice" in legatura cu masurile luate in timpul pandemiei, amintind faptul ca i s-a reprosat ca se fac prea putine sau prea multe teste, in timp ce primarul…