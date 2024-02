Stiri pe aceeasi tema

- Creatorul de moda Catalin Botezau a comentat ținuta pe care Simona Halep (32 de ani) a purtat-o in prima zi a audierilor de la TAS. Pe 7 februarie, data la care a inceput procesul de la TAS, care s-a terminat pe 9 februarie, Simona Halep a ales o ținuta casual. Dar a atras atenția prin puloverul purtat.…

- Peste 1.540 de persoane au murit si alte circa 3.550 au fost ranite in accidente rutiere produse pe drumurile din tara, in anul 2023, a informat, duminica, Inspectoratul General al Politiei Romane (IGPR). In anul 2023, la nivel national, au fost inregistrate 4.525 de accidente rutiere grave, soldate…

- Doi indieni aflati la bordul zborului blocat de joi in regiunea Marne sub suspiciunea de trafic de persoane vor fi prezentati luni unui judecator de instructie in vederea unei eventuale inculpari, in timp ce majoritatea celorlalti pasageri urmeaza sa decoleze spre India in cursul zilei de luni, transmite…

- In proiectul de stabilire a taxei speciale de salubritate pentru 2024 este stabilita o taxa unica pe locuința, de 420 de lei, indiferent cate persoane locuiesc acolo. Masura i-ar discrimina pe cei plecați peste hotare dar și pe cei care nu locuiesc in gospodariile din municipiul Bacau. Mai mult, contravine…

- Potrivit Dispeceratului National Salvamont, in ultimele 24 de ore s-au primit noua apeluri prin care se solicita interventia de urgenta a salvamontistilor: cate doua apeluri pentru Salvamont Lupeni si Salvamont Voineasa si cate un apel pentru Salvamont Municipiul Brasov, Salvamont Prahova si Salvamont…

- Sapte persoane cu varste intre 17 si 68 de ani, pasageri intr-un autobuz apartinand societatii de transport a Primariei Buzau, au ajuns la spital, vineri, dupa ce autovehiculul s-a ciocnit cu un autoturism care a incercat sa intoarca prin fata acestuia.Potrivit IPJ Buzau, un autoturism condus de…

- Percheziții de amploare au avut loc, astazi, in Cluj. Șapte persoane sunt suspectate de trafic de droguri de risc, de mare risc si substante susceptibile de a avea efecte psihoactive au fost retinute in judetul Cluj, in urma unei operatiuni a politistilor si procurorilor DIICOT.

- Numarul beneficiarilor de ajutor social (venit minim garantat) a fost, in luna noiembrie 2023, de 165.343 de persoane, cu 4.586 mai multe fata de luna anterioara, potrivit datelor centralizate de Agentia Nationala pentru Plati si Inspectie Sociala (ANPIS)