- Trei tenismeni romani, Cezar Cretu, Dan Alexandru Tomescu si Ioan Alexandru Chirita, s-au calificat in sferturile de finala ale turneului ITF Bright Trophy de la Constanta, competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 15.000 de dolari. Principal favorit, Cezar Cretu a trecut in…

- Trei tenismeni romani, Cezar Cretu, Dan Alexandru Tomescu si Ioan Alexandru Chirita, s-au calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului ITF de la Constanta, Bright Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari.Cezar Cretu, principalul favorit, a trecut in optimi de italianul Federico…

- Tenismanul roman Sebastian Gima, al treilea favorit, a fost invins de argentinianul Lautaro Agustin Falabella, cu 6-4, 6-4, marti, in prima runda a turneului ITF de la Constanta, Bright Trophy, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, informeaza Agerpres.Pe tabloul principal de simplu, jumatate…

- Sapte jucatori romani de tenis au obtinut victorii, miercuri, in prima runda a turneului ITF de la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari.Cezar Cretu (principalul favorit), Gabi Adrian Boitan (2), Radu Mihai Papoe (4), Dan Alexandru Tomescu (5), Calin Manda, Dragos Nicolae Cazacu…

- Tenismanul roman Marius Copil s-a calificat, sambata, in finala de simplu a turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins in penultimul act pe Filip Cristian Jianu, al doilea favorit, cu 6-7 (4/7), 6-3, 6-2, anunța Agerpres.Copil…

- Jucatoarea slovena de tenis Tamara Zidansek s-a calificat in semifinalele turneului BCR Iasi Open (WTA 125), dotat cu premii totale de 100.000 de euro, vineri, dupa abandonul rusoaicei Daria Astahova, la scorul de 6-3, 3-3.Zidansek, cap de serie numarul opt, a obtinut victoria dupa o ora si 45 de…

- Jucatorul rus de tenis Andrei Rublev (7 ATP, favorit nr. 3) s-a calificat cu dificultate, vineri seara, in semifinalele turneului ATP 500 de la Halle (Germania), dotat cu premii totale de 2.195.175 de euro, dupa ce a trecut in sferturile de finala, in trei seturi, 3-6, 6-3, 6-4, de olandezul Tallon…

- Carlos Alcaraz, principalul favorit, s-a calificat in sferturile de finala ale turneului Queen's Club Championships, dupa ce l-a invins joi pe Jiri Lehecka cu 6-2, 6-3, in timp ce Taylor Fritz, al treilea favorit, a fost eliminat de Adrian Mannarino.Alcaraz joaca pe iarba pentru prima data in aceasta…