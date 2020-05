"In Veneto turistii vor fi mai linistiti decat la ei acasa", a asigurat Luca Zaia, presedintele acestei regiuni din nord-estul Italiei, a carei capitala este Venetia, subliniind ca situatia este sigura si ca nu trebuie sa existe temeri privind contagierea cu noul coronavirus. In cadrul unei videoconferinte cu ziaristii straini, Zaia a explicat ca regiunea "este deja deschisa" si ca s-a numarat printre primele care si-au deschis portile si ca Venetia ii asteapta in siguranta pe turisti, scrie Agerpres. Forum ARIR. Perspective caștigatoare: Cum reconstruim economia Regiunea care primeste cel…