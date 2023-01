Stiri pe aceeasi tema

- Italienii au intrat in alerta dupa declarația lui Florin Raducioiu, in care recunoaște ca i-au fost administrate anumite substanțe suspecte, in perioada in care a evoluat in Serie A. Marturisirea lui Florin Raducioiu vine ca urmare a spuselor lui Dino Baggio, care a insinuat ca moartea timpurie a lui…

- Marius Sumudica a fost implicat intr-un scandal cu propriii fani, dupa Al-Raed – Al Hilal 1-1, meci din etapa a 13-a din Arabia Saudita. Sumudica s-a dus sa-i salute pe fanii lui Al-Raed si, dupa ce a fost contestat de un suporter, s-a enervat la culme, mai ales ca rezultatul fusese inregistrat in fata…

- Giovanni Becali, categoric in privința situației lui Dennis Man la Parma! Fostul impresar a vorbit, in exclusivitate, pentru Antena Sport, despre fosta „extrema” de la FCSB. Dennis Man (24 de ani) a fost transferat de Parma, in ianuarie 2021, de la FCSB, pentru 13 milioane de euro. Acesta mai are contract…

- Dennis Man poate ajunge la AC Milan din ianuarie. Paolo Maldini, directorul tehnic al milanezilor, a luat deja legatura cu cei de la Parma. Internaționalul roman a avut un sezon foarte bun pana acum in Serie B, iar rossonerii l-au trecut pe lista posibilelor transferuri. Chiar daca s-a adaptat mai greu…

- Italienii il cer in continuare pe Ciprian Tatarușanu in poarta lui AC Milan! Ciprian Tatarușanu a devenit titular in poarta campioanei AC Milan, dupa ce Mike Maignan s-a accidentat. Insa, in presa din Italia, se vorbește despre faptul ca oficialii milanezi cauta un inlocuitor pentru „Tata”. Italienii…

- Alexandru Cicaldau a reusit un gol de senzatie pentru Al Ittihad Kalba. Internationalul roman l-a executat pe portarul advers, cu un sut de vis, de la aproximativ 25 de metri de poarta. Alexandru Cicaldau evolueaza la Al Ittihad Kalba de la inceputul acestui sezon, de cand a fost imprumutat de echipa…

- Prima reactie a lui Mircea Lucescu dupa problemele grave din cantonamentul lui Dinamo Kiev a venit. Fotbalistii lui Dinamo Kiev au incercat sa se adaposteasca de rachetele rusesti din Ucraina si au alunecat pe gheata. Il Luce nu a fost afectat direct de cele intamplate, dar a fost chinuit de lipsa de…

- Razvan Lucescu a refuzat sa preia o echipa din Anglia. Este vorba despre Hull, formație care evolueaza in Championship. Britanicii au anunțat astazi ca antrenorul roman, in prezent la PAOK, s-a aflat pe lista conducatorilor lui Hull, in plin sezon. Chiar daca oferta era foarte tentanta, Lucescu Jr.…