Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus din Italia, prima tara europeana care a fost grav afectata de epidemie, a fost saptamana trecuta de peste doua ori mai mare fata de cele inregistrate in urma cu trei saptamani, iar varsta medie a persoanelor care au contractat virusul a scazut…

- Numarul cazurilor noi de infectare cu noul coronavirus din Italia, prima tara europeana care a fost grav afectata de epidemie, a fost saptamana trecuta de peste doua ori mai mare fata de cele inregistrate in urma cu trei saptamani, iar varsta medie a persoanelor care au contractat virusul a scazut sub…

- Italia impune noi restricții de calatorie celor care intra in țara. Astfel, guvernul din Peninsula a decis ca cei care sosesc din Croația, Grecia, Malta și Spania sa fie obligați sa prezinte un test Covid-19 negativ, realizat cu cel mult 72 de ore inainte. Pentru romani, masura carantinarii ar trebui…

- Dupa introducerea unor noi masuri de securitate sanitara domneste confuzia pe aeroporturile din Italia. Pasagerii care se intorc din vacanța din unele state europene aflate pe lista roșie vor fi testati obligatoriu. Sunt vizați italienii care revin din Spania, Croația, Malta și Grecia, potrivit stiri.tvr.ro.…

- Confuzia domnește pe aeroporturile italiene, dupa introducerea unor noi masuri de securitate sanitara: testarea obligatorie pentru pasagerii care se intorc din vacanța din unele state europene aflate pe lista roșie. Sunt vizați italienii care revin din Spania, Croația, Malta și Grecia.

- Eurostat: Aproape jumatate din datoria guvernamentala a Romaniei era detinuta de corporatiile financiare, in 2019. Țara din UE “cumparata” de nerezidenți Aproape jumatate (49,8%) din datoria guvernamentala a Romaniei era detinuta anul trecut de corporatiile financiare, in timp ce nerezidentii…

- Romania se afla printre primele patru destinații de vacanța considerate de italieni cele mai sigure in acest an, deoarece sunt locuri unde „ noul coronavirus aproape a disparut”, scrie esquire.com. „Cele mai sigure destinații de vacanța din aceasta vara, unde Covid-19 este sub control, sunt: Grecia,…

- Aproximativ 1,7 milioane de persoane cu varsta de peste 15 ani din Uniunea Europeana aveau anul trecut meseriile de coafeza si cosmeticiana, reprezentand 0,9% din totalul angajatilor, arata datele publicate vineri de Oficiul European pentru Statistica (Eurostat). In randul statelor membre, cel mai ridicat…