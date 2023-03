Stiri pe aceeasi tema

- Cristi Chivu (42 de ani), antrenor la Inter Primavera, ar putea prelua divizionara secunda Spal, echipa care tremura pentru menținerea in Serie B. Spal trece printr-un moment delicat, este penultima in Serie B, la 5 puncte de locurile sigure, și planuiește schimbari majore la nivelul staff-ului. Echipa…

- Incepand cu ediția 2024-'25, a treia competiție interna peninsulara nu va mai fi numai o simpla finala, intre caștigatoarea titlului și cea a Cupei, disputata fie in țara, fie in strainatate. Interes sporit pentru locul 2 Noul format prevede extinderea la un turneu cu patru semifinaliste, care se vor…

- Milan - Salernitana, meci contand pentru etapa a 26-a din campionatul Italiei, este programat, luni, 13 martie, de la ora 21:45, pe San Siro, si va fi transmis in direct de Digi Sport 4, Orange Sport 2 si Prima Sport 3.

- Fiorentina ar urmari cu atenție 3 jucatori de la Farul Constanța: Andrei Borza (17 ani), Adrian Mazilu (17) și Alexandru Stoian (15). Dupa Ianis Hagi și Louis Munteanu, Fiorentina ar putea transfera din nou de la Farul (fosta Viitorul). Italienii de la Fiorentina News anunța ca formațioa „viola” este…

- Olimpiu Morutan are șanse mari sa ramana la Pisa. Conducatorii formației din Serie B sunt mulțumiți de el, iar daca vor sa-l cumpere trebuie sa plateasca suma trecuta in contract și transferul este imediat oficializat. Giovanni Becali a dezvaluit, in exclusivitate pentru playtech.ro, care este prețul…

- Lazio, adversara celor de la CFR Cluj in play-off-ul pentru optimile Conference League, a caștigat azi in Serie A, 2-0 cu Salernitana. Dupa 1-0 in tur, la Roma, CFR Cluj și Lazio se vor duela in Gruia joi, 23 februarie, de la 19:45. Meciul va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe ProArena Dupa 3 meciuri…

- Stefano Pioli (57 de ani), antrenorul campioanei Italiei, AC Milan, pregatește doua surprize pentru meciul cu Tottenham Hotspur, din faza „optimilor” de finala din UEFA Champions League. Tehnicianul „diavolului milanez” va pastra sistemul folosit la meciul cu Torino, scor 1-0, din runda cu numarul…

- Fara Stefan Radu, lasat pe banca, Lazio a condus cu 2-0 prin golurile reusite de Felipe Anderson in minutul 2 si de Mattia Zaccagni in minutul 54. Francesco Caputo a redus din diferenta in minutul 83, iar in minutul 90+3 Razvan Marin a egalat cu un sut de la marginea careului, in urma unei pease primite…