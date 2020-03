Italian amendat de poliție după ce a încălcat carantina și a ieșit la vânătoare de pokemoni Un barbat din Italia a incalcat restricțiile impuse de autoritați diun cauza pandemiei de coronavirus și a ieșit din casa cu tot cu fiica lui, ca sa vaneze pokemoni, noteaza Business Insider.Italia e focarul de coronavirus al Europei, cu peste 41.000 de bolnavi de Covid-19, și a depașit la numar de decese China, ajungand la peste 34.000 de victime.Sistemul medical e aproape in colaps, forțele de ordine patruleaza pe strazi, iar in Bergamo, din cauza numarului mare de decese, sicriele sunt transportate la crematoriu cu camioane militare.In ciuda acestui fapt, o parte a populației nuia in serios… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

