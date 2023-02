Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Joe Biden respinge un apel al Chinei la negocieri in Razboiul rus din Ucraina, a carui implementare ar fi numai in favoarea Rusiei, relateaza CNN. "Daca-l aplauda Putin, cum poate fi bun?", a declarat vineri, intr-un interviu acordat postului ABC News, Joe Biden. "Nu sunt pus pe…

- Guvernul rus a fost exclus de la Conferinta de Securitate de la Munchen din cauza razboiului pe care l-a declansat impotriva Ucrainei, au declarat luni organizatori ai reuniunii internationale la nivel inalt, relateaza dpa.

- Schimburile comerciale ale Chinei cu Rusia au atins anul trecut un nivel record de 1.280 de miliarde de yuani (190 de miliarde de dolari), a anuntat vineri Guvernul de la Beijing, intr-un moment in care importurile Rusiei din Uniunea Europeana au scazut semnificativ ca urmare a sanctiunilor impuse…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a declarat joi, 15 decembrie, ca partenerii Statelor Unite din Africa resping prezența Grupului Wagner din cauza unui dosar in care este acuzat de incalcarea drepturilor omului și de destabilizare. In timpul unei conferințe de presa de inchidere a summitului…

- Aceste programe vor beneficia de finantare consolidata in contextul deciziei Comisiei din martie de a suspenda cooperarea cu Rusia si Belarus in urma invadarii Ucrainei de catre Rusia si de a transfera 26,2 milioane de euro, alocati initial acestor doua tari, pentru consolidarea cooperarii cu Ucraina…

- UPDATE Presedintele Volodimir Zelenski a anuntat miercuri seara ca Germania a decis sa transfere sistemul antiaerian Patriot in Ucraina, o masura pentru care, spune liderul de la Kiev, generatii intregi de ucraineni ii vor multumi cancelarului Scholz. „Am dori sa laudam inca o decizie a Germaniei, care…

- QatarEnergy si ConocoPhillips au semnat marti doua acorduri de vanzare-cumparare pentru a exporta anual 2 milioane de tone de GNL in Germania timp de cel putin 15 ani, incepand din 2026, in contextul in care Berlinul cauta noi parteneriate energetice dupa ce Rusia a sistat livrarile de gaz. “Sunt foarte…