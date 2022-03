Italia va limita utilizarea în sectorul public a programelor antivirus create de Kaspersky Guvernul italian urmeaza sa limiteze utilizarea, de catre institutiile publice, a programelor antivirus dezvoltate de firma rusa Kaspersky, de teama ca autoritatile de la Moscova ar putea prelua controlul asupra acestor programe software pentru a lansa atacuri cibernetice, informeaza Reuters. Franco Gabrielli, secretar de stat la presedintia Consiliului de ministri, a declarat joi in Senat ca Guvernul de la Roma lucreaza la un set de reguli care ar permite entitatilor de stat sa inlature programele software dezvoltate de firma rusa Kaspersky. O sursa guvernamentala a declarat anterior pentru Reuters… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

