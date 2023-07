Italia va ajuta la restaurarea catedralei din Odessa

Stiri pe aceeasi tema

- In urma atacului cu rachete din cursul nopții de sambata asupra Odessei, rușii au lovit catedrala ortodoxa Schimbarea la Fața, cea mai frumoasa biserica din oraș, distrugand parțial cladirea și provocand pagube semnificative in interior.

- UNESCO a “condamnat cu fermitate” atacurile rusesti lansate “joi dimineata” impotriva centrului orasului Odessa (sud-vestul Ucrainei), care face parte din luna ianuarie din patrimoniul mondial al umanitatii. “Potrivit unui bilant preliminar, mai multe muzee incluse in Patrimoniul Mondial au suferit…

- In noaptea de miercuri spre joi, 14 iunie, rușii au bombardat Odessa cu patru rachete Kalibr, dintre care doua au fost doborate de forțele de aparare aeriana. Exploziile au ucis trei persoane și au ranit 13. “Ca urmare a luptei aeriene, exploziile au avariat un centru de afaceri, o instituție de invațamant,…

- Vorbind in Tunisia, von der Leyen a spus ca o asistenta macrofinanciara in valoare de 900 de milioane de euro plus un sprijin bugetar imediat de 150 de milioane de euro ar putea fi gata ”de indata ce se va gasi acordul necesar”, fara a detalia. Ea a spus ca UE va oferi, de asemenea, anul acesta Tunisiei…

- Moldova este determinata sa se alinieze țarilor prospere și democratice din blocul european. Declarația a fost facuta de șefa statului, Maia Sandu, in cadrul discuției cu premierul Italiei, Giorgia Meloni, care s-a aflat in prima sa vizita in Republica Moldova cu prilejul

- Premierul italian Giorgia Meloni a anuntat ca va pleca de la summitul G7 de la Hiroshima o zi mai devreme decat era stabilit, pentru a coordona eforturile autoritatilor in contextul inundatiilor devastatoare din nordul Italiei, informeaza Reuters. CITESTE SI VIDEO Volodimir Zelenski, dupa intalnirile…

- Volodimir Zelenski s-a aflat sambata, 13 mai, la Roma, intr-o vizita oficiala desfașurata in condiții de securitate dintre cele mai severe. El a fost primit in aceeași zi de cele mai inalte autoritați ale Italiei: o intrevedere cu președintele țarii, Sergio Mattarella, a participat la un dejun cu șefa…

- „Marcam astazi Ziua Independentei Nationale a Romaniei si, totodata, Ziua Regalitatii, onorand, pe aceasta cale, jertfele Armatei Romaniei, determinarea intregii societati romanesti pentru a infaptui acest deziderat national, dar si rolul major pe care l-a avut institutia monarhica in cadrul procesului…