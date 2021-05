Italia: Un migrant din Guineea s-a sinucis fiindcă urma să fie expulzat Un migrant din Guineea care a supraviețuit unui atac violent la începutul lunii mai, dar care a fost supus unei proceduri de deportare, s-a sinucis, a declarat luni avocatul sau, potrivit AFP.



Mosua Balde, în vârsta de 23 de ani, a fost atacat de trei barbați pe 9 mai în Ventimiglia, un oraș de coasta de lânga granița cu Franța, în timp ce cerșea lânga un supermarket. Videoclipul acestui atac a fost distribuit pe scara larga de mass-media și rețelele sociale din peninsula.



A doua zi, poliția îi identificase pe atacatori, începând…

Sursa articol: hotnews.ro

