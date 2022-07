Stiri pe aceeasi tema

- Liderii partidelor apartinand coalitiei de dreapta, considerata favorita la alegerile legislative anticipate din 25 septembrie, s-au reunit miercuri pentru a se pune in ordine de lupta, in ciuda diviziunilor lor profunde, comenteaza AFP preluat de agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Presedintele Italiei, Sergio Mattarella, a decis, joi dupa-amiaza, dizolvarea Parlamentului tarii, in contextul demisiei premierului Mario Draghi, si convocarea alegerilor legislative anticipate. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Primarii, corporatiile si liderii sindicatelor din Italia l-au indemnat in weekend pe premierul Mario Draghi sa-si reconsidere decizia de a demisiona, avertizand ca stabilitatea tarii inglobate in datorii este in pericol, relateaza Reuters.

- Liderii celor mai mari șapte economii ale lumii au facut glume pe seama a fotografiei mai vechi in care președintele rus Vladimir Putin apare la bustul gol pe un cal. Cel care a dat startul șirului de glume a fost premierul britanic Boris Johnson care și-a intrebat colegii daca ar trebui sau nu sa-și…

- Duminica incepe summit-ul G7 de la Munchen, pe agenda caruia se afla razboiul din Ucraina și situația economiei globale. Liderii G7 – Franta, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Italia, Canada si Japonia – se intilnesc pentru trei zile, summit care va fi urmat de o intilnire a liderilor NATO la Madrid.…

- Summit-ul G7 de la Munchen, pe agenda caruia se afla razboiul purtat de Rusia in Ucraina și situația economiei globale, incepe duminica. Liderii G7 – Franta, Statele Unite, Regatul Unit, Germania, Italia, Canada si Japonia – se intalnesc pentru trei zile de summit care va fi urmat de o intalnire a liderilor…

- Liderul PSD, Marcel Ciolacu, a declarat miercuri, 18 mai, la Summit-ul Romanian Business Leaders, ca nu se va lua nicio masura in Guvern, fara sa existe un dialog cu mediul de afaceri, in contextul in care Romania are un PIB compus din 27% venituri si 47% cheltuieli, „cel mai mare decalaj din Uniunea…

- Unele regiuni si asociatii de parinti si profesori din Italia au cerut sa se renunte la purtarea mastilor sanitare in scoli, singurul loc in care continua sa fie obligatorii in contextul pandemiei de coronavirus, pe fondul cresterii temperaturilor si unei scaderi a datelor epidemiologice in tara, relateaza…