- UE recomanda al doilea booster anti-COVID-19 pentru persoanele de peste 60 de ani. Se testeaza și noi versiuni de vaccin Agentiile sanitare ale Uniunii Europene au recomandat luni, 11 iulie, un al doilea booster anti-COVID-19 pentru toate persoanele cu varsta de peste 60 de ani in contexul unei noi…

