- Grecia a fost introdusa pe lista țarilor cu risc epidemiologic ridicat. Astfel, romanii care vor calatori in Grecia, vor fi obligați la intoarcerea in Romania sa stea in carantina 14 zile. Masura nu se aplica celor care au fost vaccinați cu ambele doze sau care au avut in ultimele 90 de zile COVID-19.…

- Grecia a anuntat ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile care se aplica pana acum turiștilor care sunt „rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite”.Carantina va fi ridicata pentru zborurile…

- Aviatia civila elena a anuntat luni ridicarea carantinei obligatorii de sapte zile aflata in vigoare pana acum in Grecia pentru turistii care sunt ‘rezidenti permanenti din statele membre ale Uniunii Europene, Spatiul Schengen, Marea Britanie, Statele Unite, Israel, Serbia si Emiratele Arabe Unite’,…

- Vesti bune pentru romanii care vor sa-si petreaca vacanta in Grecia. Din 16 aprilie, persoanele vaccinate, cele care au avut in ultimele 3 luni COVID și persoanele care prezinta un test PCR negativ nu mai trebuie sa stea in carantina.

- Pe fondul raspandirii noilor variante de coronavirus, Italia a emis noi recomandari pentru populatie, printre care pastrarea distantei fizice de doi metri si aplicarea carantinei si in cazul persoanelor vaccinate, daca acestea au intrat in contact cu o persoana pozitiva la SARS-CoV-2, intr-un moment…

- In curand va fi prezentata forma pașaportului digital de vaccinare prin care cetațenii europeni vor putea circula fara restricții. Comisia Europeana va prezenta luna aceasta o propunere in acest sens. „In privința intrebarii despre cum ar putea arata pașaportul verde digital: vom inainta o propunere…