- Armata israeliana a ucis aproximativ 8.000 de combatanti palestinieni in razboiul contra miscarii teroriste Hamas in Fasia Gaza, a anuntat duminica un purtator de cuvant al Fortelor de Aparare Israeliene (IDF), transmite Reuters, conform Agerpres.Pe de alta parte, Israelul a respins acuzatia conform…

- Armata israeliana a anuntat sambata ca cinci dintre soldatii sai si au pierdut viata incepand de vineri in luptele contra teroristilor palestinieni din Fasia Gaza, transmite AFP citat de Agerpres.roPatru militari au fost ucisi vineri in sudul Fasiei Gaza si un altul sambata in nordul enclavei palestiniene,…

- Armata israeliana continua joi sa atace Fasia Gaza din toate directiile, dupa ce a cucerit marele oras Khan Yunis, unde il vaneaza pe liderul Hamas pe teritoriul palestinian, relateaza AFP.Israelul si-a extins operatiunile terestre la intregul teritoriu palestinian mic si suprapopulat. Populatia…

- Au fost eliberați primii ostatici israelieni ținuți captivi in Fașia Gaza de teroriștii Hamas de peste o luna. Anunțul a fost facut vineri de premierul israelian Bejamin Netanyahu. Sursa articolului: HAMAS a eliberat primii ostatici din Gaza – 13 israelieni, femei și copii, și 12 thailandezi au ajuns…

- Ministerul Sanatatii al Hamas a anuntat ca cel putin 50 de persoane au fost ucise sambata intr-o lovitura israeliana asupra unei scoli care adapostea stramutati intr-o tabara de refugiati gestionata de ONU, in nordul Fasiei Gaza, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . Aceasta lovitura s-a produs „in zorii…

- Al patrulea grup de romani evacuați din teritoriul controlat de gruparea palestiniana Hamas a fost adus vineri dimineața, 17 noiembrie in Romania, a anunțat Ministerul de Externe.Deși inițial ar fi trebuit sa ajunga 17 persoane, una a ramas in Egipt și nu a venit la București cu zborul TAROM de la Cairo.In…

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a propus cinci "principii de baza" care sa ghideze viitorul Fașiei Gaza, odata ce razboiul dintre Israel și Hamas se va incheia. Principiile, care sunt ancorate in perspectiva unei soluții cu doua state, includ sfarșitul dominației Hamas asupra enclavei…

- Gruparea islamista palestiniana Hamas a cerut, in cadrul unor negocieri complexe in vederea evacuarii strainilor din Fasia Gaza, ca unii dintre combatantii sai sa fie inscriti pe lista persoanelor ranite, o solicitare respinsa, potrivit unui oficial american de rang inalt, relateaza CNN.