- Italia a declarat luni stare de urgenta in cinci regiuni din nord si a anuntat deblocarea unui fond de 36,5 milioane de euro pentru a face fata secetei care a lovit campia fluviului Po de cateva saptamani, scrie AFP. Cabinetul a aprobat instituirea starii de urgenta in Emilia-Romagna, Friuli-Venetia…

- Luni, 4 iulie, in Alpii italieni au inceput operațiunile de salvare dupa ce parți ale unui ghețar montan s-au prabușit, provocand moartea a cel puțin șase persoane și ranirea altor opt. Operațiuni de salvare erau in curs de desfașurare in Alpii italieni luni (4 iulie) dupa ce o parte a unui ghețar montan…

- Șase morți, 9 raniți și 16 disparuți, acesta este cel mai actualizat bilanț dupa prabușirea ghețarului din Alpi . Potrivit lui Gianpaolo Bottacin, consilier regional pentru protecție civila, cel puțin un roman este dat disparit in urma incidentului, relateaza agenția italiana ANSA . Potrivit oficialului…

- Verona, oraș cu patru milioane de locuitori din nord-estul Italiei, a decis, sambata, sa raționalizeze folosirea apei potabile din cauza secetei care lovește toata Italia, transmite presa din peninsula. Din cauza situației meteorologice și a consecințelor asupra aprovizionarii cu apa, primarul a semnat…

- Vremea va fi apropiata de normalul termic al perioadei. Cerul va fi variabil, temporar noros dupa-amiaza cand izolat vor fi conditii de ploi slabe iar la munte vor fi precipitatii mixte. Vantul va sufla slab la moderat, cu unele intensificari in zona de munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse intre…

- Dupa un record de 13 ani de seceta, autoritațile chiliene au anuntat, luni, un plan fara precedent de rationalizare a apei pentru capitala Santiago, oras cu aproape 6 milioane de locuitori, relateaza Reuters.Planul include un sistem de alerta in patru etape, de la verde la rosu. Prima etapa presupune…