''Sardinele'', o noua miscare civica italiana creata ca reactie impotriva liderului opozitiei de dreapta radicala Matteo Salvini, organizeaza sambata in Piata San Giovanni din Roma un protest masiv impotriva acestuia, sperand sa atraga cel putin 100.000 de participanti, relateaza agentiile DPA si AFP.



Miscarea s-a nascut cu o luna in urma la Bologna, unde o manifestatie organizata de patru necunoscuti a adunat in mod surprinzator circa 15.000 de persoane care au protestat impotriva a ceea ce activistii acesteia numesc ''discursul urii si al diviziunii''.…