Italia redeschide turismul luna aceasta

Italia este pregatita sa deschida porțile turismului in țara, a declarat marți premierul italian Mario Draghi. Acesta a adaugat faptul ca un „certificat verde” pentru calatoriile internaționale va fi lansat de guvernul sau la mijlocul lunii mai, potrivit Reuters și The Local . „Din a doua jumatate a lunii iunie Certificatul Verde European va fi gata. Intre timp guvernul italian va introduce un certificat verde național care va intra in vigoare incepand cu a doua jumatate a lunii mai”, a declarat Draghi la o conferința de presa susținuta marți dimineața dupa o intalnire a miniștrilor turismului…