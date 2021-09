Italia va institui, de luna viitoare, obligativitatea unui pașaport verde Covid-19 pentru toți angajații, inclusiv cei din sectorul privat, devenind prima țara europeana care ia aceasta masura, in timp ce incearca sa accelereze vaccinarile și sa opreasca infectarile. Incepand cu 15 octombrie, pașaportul Covid devine obligatoriu pentru toți angajații publici și privați. Premierul Mario Draghi […] The post Italia, prima țara europeana care impune obligativitatea pașaportului Covid pentru toți angajații first appeared on Ziarul National .