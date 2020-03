Italia: Peste 10.000 de persoane decedate din cauza noului coronavirus Numarul deceselor inregistrate in Italia din cauza coronavirusului a crescut sambata cu inca 889, ajungand in total la 10.023, conform datelor facute publice de Protectia Civila italiana. Recordul pentru o zi a fost vineri – 919 decese. Numarul noilor cazuri de COVID-19 a crescut cu 5.974, fata de 5.909 in ziua anterioara, totalul lor fiind The post Italia: Peste 10.000 de persoane decedate din cauza noului coronavirus appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

