Chiar in seara investiturii guvernului italian, o prima polemica s-a declansat in randurile sale, o prima fisura in alianta celor doua partide populiste venite la putere in peninsula, Liga si Miscarea 5 Stele, relateaza publicatia franceza Le Monde. Noul ministru al familiei, Lorenzo Fontana, membru al Ligii, un apropiat al catolicismului integrist si adversar declarat mariajului homosexual si avorturilor, a afirmat pentru Corriere della Sera: "Familiile homosexuale nu exista in legislatia italiana". Sosind vineri seara la Palatul Quirinal, cu fiica in brate si insotit de sotia sa, ministrul familiei,…