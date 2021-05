Stiri pe aceeasi tema

- Cu miza impartita intre Franta si Italia, marea finala a celei de-a 65-a editii a concursului Eurovision a inceput sambata seara la Rotterdam cu obisnuita sa parada de tari si cu gustul a cel putin un triumf incontestabil: un concert de gala de cel mai inalt nivel in vremuri de pandemie, relateaza EFE.…

- Pe masura ce Europa continua sa traverseze noile realitați provocate de pandemie, piețele imobiliare de pe intregul continent dau semne de continua creștere. Specialiștii anticipeaza o evoluție a mediei de prețuri pentru sectorul mid-to-high, cu un deficit de stoc in cazul apartamentelor din centrele…

- Guvernul va discuta posibilitatea extinderii numarului de state din „zona verde”, prin creșterea ratei limita de incidența peste 1,5 cazuri la mia de locuitori, astfel incat persoanele care vin din aceste țari sa nu mai stea in carantina 14 zile, in situația in care nu sunt vaccinate cu ambele doze.…

- Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș din Baia Mare se numara printre puținele instituții culturale de importanța regionala din Romania care tezaurizeaza și valorifica prin expunere o consistenta colecție de orologerie. Inițiata in anul 1974, aceasta colecție s-a dezvoltat prin achiziții…

- Primul model electric al producatorului autohton Dacia a inregistrat peste 9.300 de precomenzi in trei saptamani de cand a ieșit pe piețele europene, scrie economica.net. Modelul Spring a avut un „un succes imediat in cele cinci țari care au deschis precomenzile in prima zi a primaverii: Romania, Franța,…

- Nationala feminina de handbal a Romaniei a fost repartizata in Grupa a 2-a, alaturi de Danemarca si Austria, in preliminariile Campionatului European din 2022 – EHF EURO 2022, conform tragerii la sorti efectuate joi, la Viena. Cea de-a patra componenta a grupei va fi castigatoarea unei grupe din prima…

- EMA a decis: Vaccinarea cu AstraZeneca este sigura! Beneficiile sunt mai mari decat riscurile. Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) a comunicat, joi, mult-asteptata decizie in cazul vaccinului anti-COVID de la AstraZeneca. Evenimentul vine in urma raportarii a zeci de cazuri de tromboze semnalate…

- Site-ul american Axios a documentat harta primelor zeci de discuții telefonice ale administrației de la Washington cu partenerii sai și se intreaba ce sugereaza acest lucru pentru noua strategie a SUA pe plan extern. America se intoarce alaturi de partenerii din NATO, in vreme ce iși muta atenția din…