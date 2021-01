Cel mai mare muzeu din Florenta Galeria Uffizi ii aduce de la 1 ianuarie un omagiu lui Dante Aligheri, in acest an in care se implinesc 700 de ani de la moartea marelui poet si filosof universal, printr-o serie de ilustratii din opera sa, Divina Comedia, realizate in secolul al XVI-lea, relateaza vineri EFE.



Este vorba de 88 de desene realizate intre 1586 si 1588 de pictorul Federico Zuccari, demn reprezentant al manierismului italian alaturi de fratele sau Taddeo, devenit celebru pentru a fi realizat frescele din cupola bazilicii Santa Maria del Fiore din Florenta.



Desenele…